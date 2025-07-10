Еще 14 мостов отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту

В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 14 сооружений на региональных дорогах. Это мосты, путепроводы, надземные и подземные переходы. Работы проведут в девяти округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин, сейчас на объектах трудятся 139 специалистов. Они приведут в порядок покрытие, пролетные строения, обновят ограждения и систему водовода.

«Такие работы проводятся ежегодно, чтобы поддерживать искусственные сооружения в нормативном состоянии», — сказал министр.

В Дмитрове работы продолжаются на мостах через реки Хамиловку и Яхрому, в Химках — на переходе через Клязьму.

В Солнечногорске отремонтируют путепровод на Обуховском шоссе, а в поселке Черкизово работы продолжают у остановки «Мост». Сооружения также приведут в порядок в деревне Поречье и у деревни Тураково.