Еще 14 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в апреле

В Подмосковье продолжается постановка новых жилых домов на кадастровый учет. В региональном управлении Росреестра отметили, что в апреле на учет поставили 14 зданий, где расположены свыше четырех тысяч квартир.

Общая площадь зарегистрированного жилья составила около 270 тысяч квадратных метров. Благодаря вводу объектов улучшить жилищные условия смогут более трех тысяч семей Подмосковья.

В числе приоритетных задач ведомства — формирование земельного банка для жилищного строительства, повышение качества государственных услуг для граждан, представителей бизнеса и органов власти.

Наибольший объем нового жилья пришелся на Люберцы, где на учет поставили сразу шесть многоквартирных домов почти на 1,4 тысячи квартир общей площадью свыше 89 тысяч квадратных метров. Большая часть объектов расположена в жилом комплексе «Легенды Коренева», еще один дом — в ЖК «Томилино Парк».

В Красногорске зарегистрировали два корпуса жилого комплекса «Ильинские Луга», рассчитанные более чем на тысячу квартир. Общая площадь этих домов приблизилась к 65 тысячам квадратных метров.

В Домодедове учетные действия завершили в отношении дома в жилом комплексе «Оптима», где предусмотрены 544 квартиры площадью свыше 36 тысяч квадратных метров.

Новые объекты также появились в Химках, Одинцове, Ступине, Коломне и Подольске. В частности, в Химках поставили на учет дом в комплексе «Фрунзенский» на 321 квартиру, в Одинцове зарегистрировали дом в комплексе «Жаворонки Клаб» почти на 180 квартир, в Ступине — корпус комплекса «Ступино Сити» на 256 квартир. Кроме того, кадастровый учет прошли дома в жилых комплексах «Новоокский» в Коломне и «Литейный» в Подольске.

С 1 марта 2025 года в России действует новый порядок оформления прав собственности для участников долевого строительства. Теперь после подписания передаточного акта застройщики обязаны самостоятельно направлять документы на регистрацию права собственности в электронном виде.