Еще 1,4 млн рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье онлайн

В Подмосковье рецепты на льготные лекарства оформляют в цифровом формате, поэтому при получении препарата в аптеке пациенту не требуется бумажный бланк. Покупателю достаточно сообщить личные данные.

Электронная система позволяет врачам выписывать и продлевать назначения дистанционно, а сами сведения становятся автоматически доступны фармацевтам.

«Продлить электронный рецепт на льготное лекарство, можно не выходя из дома — с помощью телемедицинской консультации. С начала года в Подмосковье оформлено более 1,4 миллиона электронных рецептов на льготные лекарственные препараты», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Жителям региона также напоминают о сроках действия рецептов автоматические звонки от голосового помощника Светланы. Во время разговора система предлагает записаться на онлайн-прием к врачу для продления назначения. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Выдача препаратов ведется через аптеки государственной сети «Мособлмедсервис». Чтобы получить лекарство, пациент может назвать фамилию, имя и отчество вместе с датой рождения либо предъявить номер полиса ОМС или СНИЛС — этого достаточно для поиска рецепта в базе.