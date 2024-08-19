Еще 14 лифтов заменят в Коломне в этом году

Новый лифт запустили в многоквартирном доме на улице Полянской в Коломне. В этом году заменят еще 14 лифтов.

Комиссия Управления технического контроля провела приемку и разрешила эксплуатировать новый лифт в доме № 25 на улице Полянской. Всего в краткосрочную программу капитального ремонта на 2023–2025 годы вошло 17 подъемников. Три из них заменили в 2023, еще 14 обновят в этом году.

«Всего на территории нашего округа работают 873 лифта. Предельный срок их эксплуатации — 25 лет. После этого сложное техническое оборудование подъемников подлежит обязательной замене. Ежегодно мы анализируем состояние и возраст коломенских и озерских лифтов, чтобы своевременно включить их в программу капитального ремонта», — рассказал заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Четыре лифта заменят в доме № 9 на улице Сапожковых, один — в доме № 10 на той же улице. Три лифта установят в домах № 43 на улице Фрунзе, № 4/1 и № 93 на улице Дзержинского.

Подъемников с предельным сроком эксплуатации не останется в Коломне и Озерах после завершения работ, уточнил Дмитрий Ходасевич.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».