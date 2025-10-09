Еще 14 детских площадок установили в Воскресенске в 2025 году

В Воскресенске установили 14 детских площадок в рамках муниципальной программы по формированию современной комфортной городской среды. Комплексы рассчитаны на детей разных возрастов, оборудованы ударопоглощающим резиновым покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.

Площадь детских комплексов — 150, 200 и 450 квадратных метров. Сооружения появились в деревне Степанщино на улице Суворова, в поселке Фосфоритный на Школьной улице, в поселке имени Цюрупы на улице Рабочий городок, в селе Косяково на Юбилейной улице. Две детские площадки установили в городе Белоозерский на Молодежной улице, в поселке Хорлово на улице Победы, в селе Михалево на Советской улице, в селе Барановское на улице Фабрики «Вперед». В Воскресенске оборудовали пять комплексов на улицах Цесиса, Кагана, Советской, Менделеева и в микрорайоне Медведка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.