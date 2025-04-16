Еще 14 антитеррористических тренировок провели в автобусах Подмосковья

С начала года на объектах «Мострансавто» провели 14 антитеррористических тренировок. На них сотрудники компании отработали действия при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Как рассказали в региональном Минтрансе, тренировки провели на вокзалах, автостанциях, а также на производственных базах и в автобусах. Персонал, охрана и подразделения транспортной безопасности отработали действия при ЧС, а также взаимодействие с правоохранительными органами и экстренными службами.

Такие тренировки прошли на автовокзале в Коломне, на станциях «Звездная» и «Южная» в балашихе, а также в Видном, Домодедове и других округах.

«Каждая тренировка длится, как правило, несколько часов. За это время моделируется чрезвычайная ситуация, включающая практическую и теоретическую части. Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб», — пояснили в министерстве.

К тренировкам также привлекли сотрудников частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности и других ведомств.