Еще 138 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье в январе

Сотрудники Комлесхоза каждый день патрулируют леса в Подмосковье. В январе они выявили 138 нарушений законодательства.

Вместе с лесными специалистами в рейдах участвовали правоохранители, сотрудники МЧС и органов местного самоуправления, представители казачьих обществ, а также инспекторы.

Патрулирование проводится по заранее утвержденным маршрутам. Они пролегают возле населенных пунктов, садовых товариществ и других районов , где граждане чаще всего нарушают лесное законодательство .

«С 1 по 31 января сотрудники лесной охраны провели 3489 патрулирований лесного фонда», — уточнил председатель комитета Евгений Агулов.

Специалисты выявили 93 случая самовольного занятия участков леса и 20 нарушений правил санитарной безопасности.

Виновных в нарушении законодательства привлекают к административной или уголовной ответственности. Они обязаны выплатить штраф и возместить нанесенный ущерб.