Еще 137 семьям медработников помогли арендовать жилье в Подмосковье

Более 130 супружеских пар медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья с начала года в Подмосковье. Оформить заявку на получение соцподдержки можно на региональном сайте госуслуг.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Московской области Максима Максимова, компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных программ соцподдержки в регионе. Ее расширили в этом году.

«Ранее только один член семьи мог претендовать на получение 20 тысяч рублей. Теперь же супруги могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей», — рассказал Максимов.

Чтобы получить ежемесячную компенсацию за аренду жилья медицинские работники должны соответствовать некоторым критериям. Например, работать не менее чем на полную ставку, у специалистов не должно быть собственного жилья в Подмосковье, а также они не должны иметь в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма.

Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тысяч рублей, а второй — 10.

Кроме того, в Подмосковье действует и другие меры социальной поддержки медработников — программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.