Еще 135 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации коллег

В Подмосковье продолжают расширять меры поддержки для медицинских работников. Одной из таких программ остается «Приведи друга», благодаря которой сотрудники учреждений здравоохранения могут получить денежное вознаграждение за помощь в трудоустройстве новых специалистов.

Размер выплаты достигает 128 тысяч рублей и зависит от квалификации, должности и профессионального опыта приглашенного сотрудника.

«С начала текущего года по программе в медицинские организации региона трудоустроились 135 специалистов, из них 60 человек — врачи, а 75 — средний медицинский персонал», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Выплату участникам программы перечисляют поэтапно. Половину суммы сотрудник получает после официального оформления нового специалиста на работу, оставшуюся часть выплачивают спустя три месяца его трудовой деятельности.

При этом предусмотрен ряд условий: новый работник должен быть принят на основное место работы на полную ставку и не иметь опыта работы в государственных медицинских организациях Подмосковья в течение последних шести месяцев.

В регионе также продолжают действовать и другие меры поддержки для медиков. Среди них — программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также проект по предоставлению земельных участков врачам.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в проектах можно на сайте.