Еще 134 земельных аукциона провели в Подмосковье на прошлой неделе

Фото: Пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Комитет по конкурентной политике Московской области провел 134 аукциона по земельно-имущественным торгам. В тендерах приняли участие 386 претендентов.

В комитете напомнили, что найти подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином сайте торгов.

Также в Telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов с пояснениями, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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