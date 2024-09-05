Еще 134 земельных аукциона провели в Подмосковье на прошлой неделе
Комитет по конкурентной политике Московской области провел 134 аукциона по земельно-имущественным торгам. В тендерах приняли участие 386 претендентов.
В комитете напомнили, что найти подробную информацию об объектах, выставленных на торги в Подмосковье, можно на Едином сайте торгов.
Также в Telegram-канале комитета регулярно публикуется подборка актуальных лотов с пояснениями, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.
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