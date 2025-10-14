Еще 130 врачей Подмосковья получили земельные участки с начала года

С начала года 136 подмосковных врачей получили земельные участки для строительства дома в безвозмездное пользование. Всего такую поддержку уже получили более 2,5 тысячи специалистов.

В этом году в Щелкове земельные участки получили 17 врачей, в Коломне — 15, в Серпухове — девять, в Пушкино и Орехово-Зуево — по восемь.

«С начала этого года администрации округов передали землю 136 медицинским работникам. Приятно видеть, что программа работает и радует наших специалистов, на которых возложена ответственная роль хранителей здоровья граждан», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.

Лидерами по предоставлению медикам участков с 2021 года стали Богородский округ, Пушкино и Раменский.

Получить землю могут врачи 39 специальностей в 32 муниципалитетах. После строительства дома медики могут оформить участки в собственность.