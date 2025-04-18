Еще 130 участков дорог к церквям и соборам отремонтируют в Подмосковье

Около 130 участков дорог к церквям и монастырям отремонтируют в Подмосковье в этом году. Там обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

«Ремонт больше 380 километров региональных дорог обеспечит безопасность и комфорт местных жителей, а также поспособствует развитию туризма в 38 округах Подмосковья, обеспечив комфортный путь для верующих к церквям, монастырям и соборам», –сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Так, в Егорьевске уже начали ремонтировать улицу Владимирскую, которая ведет к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю. Ежедневно по ней проезжают около девяти тысяч машин. Для их комфорта там уложат более 2,6 километра нового покрытия.

В Волоколамске в порядок приведут около 8,3 километра покрытия между селами Кузьминское и Теряево. По этой дороге можно добраться до Иосифо-Волоцкого монастыря.

Дороги отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».