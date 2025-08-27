Еще 130 семей переедут в новые квартиры из аварийных домов в Талдоме

В Старой Купавне состоялась торжественная церемония передачи ключей от новых квартир 131 семье. Совсем скоро они переедут из аварийного и ветхого жилья во второй корпус современного дома № 8а на улице Кирова.

Для переселенцев подготовили светлые квартиры с качественным ремонтом. Ранее был сдан соседний корпус дома.

«Так и рождается хорошая купавинская традиция — давать людям новое качество жизни, уверенность в завтрашнем дне. Она стала возможной только благодаря общим усилиям. Это большая поддержка губернатора и правительства Московской области, кропотливая работа на местном уровне, труд проектировщиков и строителей, которые возвели такой замечательный дом», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

По его словам, диалог с жителями и их терпение также способствуют улучшению условий.