Еще 130 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье расселили из аварийных домов еще 130 человек. Они переехали в новостройки, получили выкупную стоимость или закупили квартиры на вторичном рынке.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 56 помещений, рассказали в региональном Минстрое. Их общая площадь превысила 2,1 тысячи квадратных метров.

Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Балашихе, Волоколамске, Егорьевске, Истре, Кашире и других округах.

«Нацпроект объединил основные цели и задачи ранее действовавших федеральных программ, в том числе „Жилье и городская среда“ и „Безопасные качественные дороги“. В его состав вошли 12 инициатив, которые курируют Минстрой, Минтранс и Минфин», — отметили в ведомстве.