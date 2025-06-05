Еще 13 ж/д переездов отремонтировали в Подмосковье

Ремонт железнодорожных переездов начался в Подмосковье. Всего в этом сезоне покрытие обновят в 39 местах. На 13 из них работы уже завершили.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работы направлены на повышение безопасности и увеличение пропускной способности переездов.

«Всего в текущем ремонтном сезоне планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов. Ремонт уже провели на 13 переездах в восьми муниципальных и городских округах», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Больше всего работ провели в Богородском округе. Там привели в порядок переезд на Бисеровском шоссе у станции Купавна, на улице Пугачева и шоссе Энтузиастов в Ногинске, а также на улице Большое Васильево в Электроуглях.

Кроме того, в Балашихе заменили покрытие возле станции Горенки и на Восточном шоссе вблизи станции Черное, в Раменском — рядом со станцией Загорново, в Павловском Посаде — вблизи платформы 14 километра и на улице Островского.

Ремонт также прошел в Воскресенске, Домодедове, Серебряных Прудах и Электростали.