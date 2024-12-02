Еще 1,3 тысячи жителей Подмосковья проверились на онкозаболевания

В выходные около 1,3 тысячи человек прошли бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи. Женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины — ПСА-тест на рак простаты. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Отмечается, что у 89 человек выявили патологию. Этих пациентов направили на дообследования.

«Мы постоянно напоминаем о важности своевременного прохождения диагностики. Так, для удобства жителей региона каждую последнюю субботу месяца в областных ЦАОПах проводится День открытых дверей, в ходе которого можно бесплатно проверить свое здоровье», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Все желающие могли пройти диагностику новообразований кожи и сделать КТ или рентген. Дополнительная информация о работе онкологической службы региона доступна на портале Минздрава Московской области.