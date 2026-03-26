Еще 1,3 тысячи заявок на выплаты для приобретения протезов подали в Подмосковье

Нуждающиеся в протезах жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение социальной выплаты. С начала года через госуслуги оформили более 1,3 тысячи таких заявок.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты» — «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий».

Получить поддержку могут жители, не имеющие группы инвалидности с показаниями на протезирование. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и дождать результата. Он поступит в течение семи рабочих дней.

"Если будет принято положительное решение, то заявителя включат в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь", - пояснили в министерстве.

Выплату предоставляют людям с доходом семьи не ниже трехкратной величины прожиточного минимума. На приобретение слуховых аппаратов — без учета доходов.