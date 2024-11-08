Еще 1,3 тысячи студентов-медиков обучат по целевой программе в Подмосковье

Студенты подмосковного медколледжа подписали почти 1,3 тысячи договоров на целевое обучение с начала года. После окончания учебы они пойдут на работу в одну из медорганизаций региона.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, подписать договор на целевое обучение могут студенты с первого по четвертый курс. Во время обучения они получают стипендию, а после выпуска трудоустраиваются в регионе на срок не менее трех лет.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, программа дает студентам уверенность в будущем.

«Такая программа дает студентам уверенность в своем будущем, так как после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство, а регион новые кадры. Также для поддержки молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата», — сказала она.

Молодые специалисты также получают ежемесячную доплату в размере семи тысяч рублей. Ее выплачивают в течение трех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.