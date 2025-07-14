Еще 1,3 тысячи рейдов по выявлению нарушений в лесах провели в Подмосковье

Специалисты подмосковного комитета лесного хозяйства провели рейды совместно с сотрудниками полиции и МЧС в период с 7 по 13 июля. Они следили за соблюдением законодательства и устраняли возможные нарушения.

В ходе рейдов особое внимание уделили садовым товариществам, а также местам, где любят отдыхать жители.

«За неделю было проведено 1335 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 55 нарушений лесного законодательства, и по ним составлены 37 протоколов об административных правонарушениях. Большая часть: 29 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“», — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

За это время специалисты провели 140 рейдов в Дмитровском лесничестве, 139 — в Клинском, 134 — в Шатурском, 125 — в Истринском и 84 — в Видновском.

Жителям напомнили, что приведший к пожару поджог грозит штрафом до двух миллионов рублей.

Отдыхающих призвали соблюдать правила безопасности, а при возникшем возгорании сообщать по номеру 112.