Еще 1,3 тысячи инвалидов в Подмосковье получили выплату на техсредства для реабилитации

Жители Московской области с начала года подали свыше 1,3 тысячи электронных заявлений, чтобы получить выплаты для покупки технических средств реабилитации. Речь идет об облегчающих жизнь людей с инвалидностью предметах, в том числе медицинских кроватях, очках и глюкометрах с речевым выходом.

Заявку на получение услуги можно подать на региональном портале госуслуг. После авторизации на сайте следует заполнить форму и приложить банковские реквизиты.

На средства могут претендовать те, кто получил рекомендации в индивидуальной программе реабилитации. Сумму устанавливают с учетом предельной стоимости технического средства.

Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя.