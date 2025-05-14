Еще 1,3 тысячи инвалидов в Подмосковье получили выплату на техсредства для реабилитации

Жители Московской области с начала года подали свыше 1,3 тысячи электронных заявлений, чтобы получить выплаты для покупки технических средств реабилитации. Речь идет об облегчающих жизнь людей с инвалидностью предметах, в том числе медицинских кроватях, очках и глюкометрах с речевым выходом.
Заявку на получение услуги можно подать на региональном портале госуслуг. После авторизации на сайте следует заполнить форму и приложить банковские реквизиты.
На средства могут претендовать те, кто получил рекомендации в индивидуальной программе реабилитации. Сумму устанавливают с учетом предельной стоимости технического средства.
Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя.
Экс-финансовый директор «РАО ЭС Востока» покончил с собой перед оглашением приговора
Подмосковные спасатели обезвредили еще 6 боеприпасов времен ВОВ
Забеги и командные игры проведут в 60 парках Подмосковья 17 мая
Главная интрига 15 мая. Почему Путин не поедет в Стамбул на переговоры
Лула да Силва передаст Путину просьбы Украины о переговорах
Школьников Подмосковья пригласили пройти пробный ЕГЭ по информатике
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте