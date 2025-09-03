Еще 13 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию в Подмосковье, если не проходили исследование более двух лет. С начала года это сделали боле 13,3 тысячи пациенток.

Как рассказали в областном Минздраве, маммография позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.

«Важно ответственно относится к своему здоровью, поэтому в регионе для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографическое исследование. С начала года такой возможностью воспользовались более 13,3 тысячи женщин, из них у 72 была выявлена онкология. Для определения дальнейшей тактики лечения они были направлены на более углубленную диагностику» — заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться на маммографию самостоятельно могут женщины старше 40 лет, прикрепленные к одной из поликлиник региона. Сделать это можно через «Госуслуги» или по телефону 112.