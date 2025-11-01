Еще 13 тысяч заявок на ремонт газового оборудования подали онлайн в Подмосковье

В Подмосковье заявки на ремонт или замену газового оборудования можно подать онлайн. Об этом напомнили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С начала года на сайте государственных услуг подали свыше 13 тысяч таких заявок.

Сделать это можно после авторизации на портале. Для оформления заявления необходимо заполнить форму, указав тип оборудования, адрес и предпочтительную дату встречи со специалистом.

В течение трех рабочих дней в личный кабинет пользователя поступит ответ. Далее клиенту перезвонят для согласования даты и времени визита мастера.

Подписанный с «Мособлгазом» акт о проведении работ также направят в личный кабинет заявителя на сайте государственных услуг. Его необходимо заверить цифровой подписью.