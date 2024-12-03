Еще 1,3 тыс. выпускников медколледжа получили работу в больницах Подмосковья

Почти 1,3 тысячи выпускников Московского областного медицинского колледжа устроили на работу в подмосковные больницы в этом году. Из них 385 — по целевому напарвлению.

Студенты областного медколледжа могут заключить целевой договор, чтобы после выпуска утроиться на работу в одно из учреждений региона. Они также получают от организации стипендию во время обучения. По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, в этом году работу таким способом получили 385 человек.

«Для таких молодых специалистов у нас в регионе есть ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет», — сказала она.

В Минздраве также напомнили о мерах поддержки врачей. Узнать о них подробнее можно по ссылке.