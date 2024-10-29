Еще 13 целевых договоров заключили студенты с Павлово-Посадской больницей

Учащиеся медицинских институтов и колледжей могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в Павлово-Посадскую больницу. Еще 13 таких соглашений подписали студенты в Павловском Посаде.

Возможность обучаться по целевому договору доступна для студентов с первого по четвертый курсы. Такое соглашение гарантирует учащимся прохождение практики и трудоустройство. Помимо этого, для целевиков предусмотрели стипендию от медицинского учреждения. После окончания учебного заведения выпускники обязаны отработать в организации не менее трех лет.

«В этом году 13 студентов заключили договор на целевое обучение: 12 студентов заключили договор на специалитет, а один — на ординатуру», — рассказала начальник отдела кадров Павлово-Посадской больницы Татьяна Сибирякова.

После поступления на работу в Павлово-Посадскую больницу, молодым специалистам ежемесячно в течение трех лет будут выплачивать надбавку в размере 15 000 рублей. Для них в регионе действуют и другие меры социальной поддержки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».