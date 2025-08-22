Еще 13 школ в Ленинском округе вошли в рейтинг лучших областных учреждений

Еще 13 школ в Ленинском округе попали в зеленую зону рейтинга лучших образовательных учреждений Подмосковья. Их количество увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге Подмосковья существуют зеленые и желтые зоны. В последнюю попадают учреждения, которым нужно подтянуть некоторые аспекты в обучении. Их количество в Ленинском округе сократилось. Уже 13 школ числятся в зеленой зоне, а значит смогли за год повысить уровень образования.

«Из 18 наших образовательных организаций в топе областного рейтинга — 13, что составляет 72%. В прошлом году такого результата достигли только 26% школ: Володарская, Лопатинская, Видновские гимназия, школа № 7 и художественно-технический лицей. По итогам года они также сохранили свои позиции. Кроме того, в числе лучших оказались Видновские школы № 1, 2, 5, 10, 11, образовательный центр „Успех“, Бутовская школа № 2 и Развилковская школа», — сказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

При составлении рейтинга учитывают итоги ЕГЭ, успехи школьников на олимпиадах, в спорте и творческих конкурсах, а также профессиональные достижения педагогов, востребованность внеурочных занятий и другие критерии. В этому году внедрили применение инноваций, в том числе искусственного интеллекта.

Рейтинг лучших школ представил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного форума педагогов в Доме правительства.