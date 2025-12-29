Еще 13 семей переедут из аварийного жилья в новостройку в Балашихе

В Балашихе продолжается программа расселения ветхого жилья. Еще 13 семей 26 декабря получили ключи от современных квартир на торжественной церемонии с участием главы округа Сергея Юрова.

Компания «Самолет» до 2027 года планирует переселить 305 семей из аварийных домов в новый комплекс «Квартал Авиаторов».

Согласно условиям программы, они получат жилье площадью более 30 квадратных метров, а количество комнат должно быть не меньше, чем в старом жилье.

Особенно важно, что жители коммунальных квартир переезжают в изолированные.

Новоселы переедут из столетних домов на улицах Зеленой и Почтовой, которые вскоре снесут, в современное здание на улице Колдунова. Квартиры сдают с готовой отделкой и установленной сантехникой.

Жилой комплекс спроектирован с учетом современных стандартов комфорта: там есть закрытые от машин дворы с детскими площадками, безбарьерная среда, подземные кладовые и коммерческие помещения на первых этажах.

«Квартал Авиаторов» возводят в развитой части Балашихи рядом с лесопарковыми зонами. Недалеко находятся МКАД и железнодорожная станция. Инфраструктура комплекса будет включать шесть корпусов, многоуровневый паркинг, детский сад и поликлинику.

В начале декабря новое жилье обрели еще 12 семей.