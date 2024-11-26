Еще 13 предприятий получат субсидии на развитие бизнеса в Балашихе

В администрации городского округа Балашиха прошло заседание конкурсной комиссии на предоставление субсидий для развития бизнеса. По итогам мероприятия 13 организаций получат средства из бюджета города.

В состав комиссии вошел начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха Ольга Егерева, заместитель главы муниципалитета Ирина Шведова, а также депутат Совета депутатов округа и координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Балашихе Светлана Тананова.

На заседании рассмотрели 16 заявок, победителями конкурсного отбора стали 13 компаний. Из них пять получили частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, а восемь — в сфере социального предпринимательства.

Отметим, что мероприятие провели в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Балашиха», которая направлена на поддержку и развитие предпринимательской деятельности в регионе.

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