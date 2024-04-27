Еще 13 подтоплений дорог ликвидировали в Подмосковье за день | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:56 Еще 13 подтоплений дорог ликвидировали в Подмосковье за день Минтранс Подмосковья

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За день в Подмосковье зарегистрировали 10 подтоплений на региональных и 14 на муниципальных дорогах. За полдня проблему решили в 13 местах, остальные находятся в работе.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что сейчас работы ведутся на 11 участках. Для откачки воды задействовали 13 машин.

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Дорожные службы региона продолжают мониторинг и взаимодействуют с экстренными службами для быстрого реагирования. В связи со сложными погодными условиями водителям рекомендовали рассчитывать время в пути и сократить поездки на личном транспорте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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