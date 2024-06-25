Еще 13 пешеходных дорожек обустроили в Истре с начала года

Автор фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Автор фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Народные тропы обустроили в Истре по 13 адресам. Тротуары заасфальтировали по просьбам жителей.

Ежегодно в городском округе Истра проводится работа по строительству и ремонту тротуаров в рамках региональной программы «Пешком». За четыре года благодаря этой региональной программе в городском округе Истра появилось более восьми километров благоустроенных и удобных троп.

В этом году пешеходные дорожки обустроили на улице Микрорайон и улице Октябрьской в поселке Глебовский, вблизи станции Миитовская в Талицах. В селе Павловское проложили тротуар к местному дому культуры, а возле дома культуры в Онуфриево оборудовали сразу три дорожки. В Дедовске тротуары появились на улицах Энергетиков, Красной и Советской, а в Истре — на улицах Босова и Юбилейной.

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