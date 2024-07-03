Еще 13 новых школ откроют на средства инвесторов в Подмосковье к осени

К 1 сентября в Подмосковье планируется открыть 13 инвестиционных школ, которые возвели за счет внебюджетных источников финансирования. В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о проектах.

Большая школа на 1735 мест откроется в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах. ГК «Инград» построила здание площадью более 21 тысячи «квадратов», где будут четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Во дворе сделают площадки для спорта и отдыха.

Еще одна новая школа откроется в ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа. Группа «Самолет» возвела здание на 10,5 тысячи квадратных метров с отдельными блоками. Возле главного входа сделают зону ожидания для родителей и пост охраны. На первом этаже предусмотрены учебные кабинеты для начальной школы и игровые для первоклассников. В школе оборудуют специализированные кабинеты химии, физики, информатики и биологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».