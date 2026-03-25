Еще 13 народных троп обустроят в Коломне в 2026 году

13 стихийных пешеходных маршрутов — так называемых народных троп — благоустроят в городском округе Коломна в 2026 году. В перечень работ вошли десять участков в Озерах и еще три — в Коломне.

В Коломне обустроят пешеходные коммуникации по улице Советской от домов 46 и 47 к автобусной остановке «Сосновая», от трамвайной остановки «Мосэнерго» к школе № 21 и по улице Ларцевы поляны к поликлинике № 4.

В Озерах заасфальтируют народные тропы в Микрорайоне-1 — от дома 20 к школе № 3, от дома 22 к дому 21 и три дорожки к детскому саду № 5 «Сказка» от домов 18, 19 и 24; а также в Микрорайоне им. маршала Катукова — от дома 32 к детскому саду № 15, от дома 36 к дому 37, от дома 5 к остановке «Торговый центр» и две тропинки от домов 3 и 7 к гимназии № 4.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком» предполагает обустройство стихийных, протоптанных жителями тропинок. Заасфальтированные дорожки позволяют людям сокращать путь до социально важных объектов — школ, больниц, автобусных остановок — и делают привычные ежедневные маршруты более удобными.