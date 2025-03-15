Еще 13 контейнерных площадок модернизируют в Дмитровском округе в 2025 году

По программе модернизации инфраструктуры для сбора отходов в текущем году в Дмитровском округе планируют обновить 13 контейнерных площадок. Их расширят, обустроят удобные подъезды для мусоровозов.

Зоны для сбора мусора модернизируют у дома № 5 на улице Королева в поселке Ново-Гришино, вблизи центрального теплового пункта на Шоссейной улице в поселке Некрасовском, на Северной улице в деревне Саморядово, рядом с домом № 6 в поселке Подосинки, у дома № 18 на улице Рабочей в поселке Икша, вблизи дома № 89 на Нагорной улице в селе Подъячево, в районе дома № 2 на улице Водников в городе Яхроме, у дома № 56 по улице Харлова в Яхроме, рядом с домом № 54 в поселке Горшково, в деревне Большое Прокошево, в районе карьера в селе Игнатово, на улице Чистопрудной в деревне Базарово, а также в деревне Жуково.

Обновление контейнерных площадок — это часть масштабной работы по созданию комфортной среды для жителей Дмитровского округа.

«Мы стремимся к созданию современной инфраструктуры, которая будет удобной, функциональной и экологически безопасной», — подчеркнул руководитель муниципалитета Иван Курданин.

В Дмитрове у дома № 113 А по улице Профессиональной уже установили площадку «Мегабак» для сбора вторичных отходов. Жители приносят сюда крупногабаритный мусор: бытовую технику, мебель, бумагу, картон, стекло, шины и другое.