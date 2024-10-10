Еще 13 километров новых тротуаров построят в Подмосковье

Еще семь тротуаров вдоль региональных дорог построят в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность работ составит 13 километров.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минтранса Алексея Гержика, работы проведут в шести городских округах: в Шаховской, Шатуре, Егорьевске, Зарайске, Солнечногорске и Подольске.

«Новые тротуары, которые строят с учетом доступа маломобильных граждан, сделают путь к домам, образовательным и медучреждениям, а также к объектам транспортной инфраструктуры удобнее», — пояснил он.

Тротуары построят в деревне Судислово, на Центральной улице в селе Кривандино, а также в деревне Леоново и селе Саввино и в других населенных пунктах. Это сделать путь к жилым домам и социальным объектам комфортнее и безопаснее.

В этом году в Подмосковье уже построили 67 новых тротуаров общей протяженностью 54 километра.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».