Еще 13 километров дорог отремонтировали в Павловском Посаде в этом году

С начала года в Павловском Посаде отремонтировали 21 участок дорог в рамках народной программы партий «Единая Россия». Их общая протяженность превысила 13 километров.

Ремонт провели на улицах Ленина, Свердлова, Озерная, Васютинская, Полетаева и других. Особое внимание уделили подъездам к социальным объектам. Так, жители смогут удобнее добираться до кладбищ в Павловском Посаде и Электрогорске.

На дорогах уложили новое покрытие, восстановили обочины, обустроили тротуары и пешеходные маршруты.

Всего по народной программе в округе уже отремонтировали почти 30 километров дорог.

«Приоритет — это капитальный ремонт проезжей части на центральных улицах и модернизация транспортной инфраструктуры вблизи социальных объектов, жилых кварталов и сельских населенных пунктов», — сказал секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семенов.

В следующем году в Павловском Посаде заменят еще около 20 километров покрытия, построят новые тротуары и пешеходные переходы.