Еще 13 дворов благоустроят в Ленинском округе в 2026 году

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в округе запланировано благоустройство 13 дворов. Проект будет осуществлен при поддержке министерства чистоты Московской области.

«Благоустройство дворов — это важнейшая часть нашей работы по повышению качества жизни. Мы последовательно обновляем общественные пространства, делая их безопасными, удобными и эстетичными. В 2026 году жители еще 13 дворов увидят значительные изменения: новые дорожки, проезды, современные скамейки и озеленение», — отметила начальник управления ЖКХ администрации округа Татьяна Нагорнева.

Работы проведут в Видном, Новодрожжино, Дрожжино и Боброво. На каждой территории запланирован комплекс мероприятий: укладка нового асфальта на тротуарах и дорожках, ремонт проездов и парковок, замена бордюров, установка скамеек, урн и создание безбарьерной среды. Завершающим этапом станет озеленение — высадка кустарников и деревьев.

В рамках этой же программы в 2025 году уже были отремонтированы 15 дворов общей площадью более 14,5 тысячи квадратных метров. Жители получили обновленные территории с новыми игровыми и спортивными площадками, современным освещением и удобными тротуарами.