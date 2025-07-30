Еще 13 детских площадок заменят в Истре в 2025 году

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

В муниципальном округе Истра в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» обновят сразу 13 площадок. Все они будут соответствовать стандартам безопасности.

Сейчас работы проводят на 10 локациях, на шести из которых завершили устройство основания, а на четырех уже устанавливают игровые элементы.

В процессе обновления детских игровых зон также оборудуют ограждения, скамейки и мусорные контейнеры. Особое значение придается обеспечению безопасности: на всех игровых комплексах используется специальное покрытие, способное смягчать удары.

Отметим, что элементы площадок производятся из высококачественных материалов отечественного производства, которые соответствуют современным стандартам и требованиям.

Общая площадь обновленных игровых зон составит 2,8 тысячи квадратных метров.