Еще 13 детских площадок обновят в Дмитровском округе в 2026 году

Обновление детских игровых зон в Дмитровском округе ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На 2026 год запланирована замена 13 площадок в Дмитрове, Яхроме и других населенных пунктах округа.

На части объектов работы уже полностью завершены. Самый крупный из них —губернаторская детская площадка в микрорайоне имени В. Н. Махалина в Дмитрове. Новые площадки также появились в микрорайоне Внуковский у дома № 21, селе Игнатово, поселках ДРСУ-5, Новосиньково у дома № 30, деревне Внуково на улице Новой у дома № 75 и селе Куликово у домов № 5, 7, 21, 23 и 24.

Работы продолжаются в селе Орудьево на улице Фабричной у домов № 22 и 36а, деревне Кунисниково, на улице Подъячева у дома № 11 в Дмитрове, в Горках у дома № 3 и в Яхроме на улице Кирьянова у дома № 31.

Кроме того, в микрорайоне Внуковский у дома № 21 обустраивают современную воркаут-площадку для подростков и молодежи.

«При формировании планов обязательно учитываем обращения жителей — именно они помогают нам понимать, какие территории требуют внимания в первую очередь, — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.