Еще 13 автодорог отремонтируют в Одинцове в 2026 году

Протяженность всех муниципальных трасс, капитальный ремонт которых проведут в округе, составит восемь километров. Площадь дорожного покрытия должна превысить 65 тысяч квадратных метров.

В план ремонта включили следующие локации: привокзальная площадь в Кубинке, деревня Щедрино, улица Новая Планировка, село Жаворонки, улица Узловая, улица Дзержинского. Сразу два проспекта — Пионерский и Пролетарский — планируют отремонтировать в Голицыне.

Кроме того, в титульном списке размещены улицы Кутузовская в Новой Трехгорке и Садовая в Одинцове, улица Верхняя Набережная в деревне Переделки и дорога в деревне Чигасово. Работы на этих участках помогут улучшить транспортную доступность и безопасность движения.

Отметим, что план ремонта муниципальных автомобильных дорог общего пользования на 2025 год в Одинцовском округе был реализован в полном объеме.