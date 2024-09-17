Еще 129 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 9 по 13 сентября Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 129 новых лотов. В их числе более 120 земельных участков, которые можно взять в аренду или выкупить.

В Луховицах можно арендовать земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Он находится в селе Подлесная Слобода. Начальная цена — 300 тысяч рублей в год.

В Сергиево-Посадском округе выставили лот площадью 10 соток, расположенный в деревне Никульское. Начальная цена — 69 тысяч 552 рубля в год.

В Павлово-Посадском округе можно рассмотреть участок для объектов дорожного сервиса площадью 75 соток. Он расположен в городе Электрогорск.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

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