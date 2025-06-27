Еще 125 жилых домов газифицировали в Истре

Более 120 жилых домов подключили к газу в муниципальном округе Истра за два с половиной месяца. На сегодняшний день газифицировано уже 3977 заявителей.

Главное преимущество программы социальной газификации заключается в том, что прокладывают газовые трубы до границ земельных участков и это бесплатно для заявителей. С начала реализации программы жителями подали 6356 заявок, заключили 3298 комплексных договоров, а количество отводов к домам достигло 5780. Поэтому подобные работы очень востребованы у местных жителей.

Отметим, что в эту программу входит: бесплатные работы внутри участка заявителя и газовое оборудование до 80 тысяч рублей. Еще есть льготы для следующих слоев населения: многодетные семьи, члены семьи участников и ветеранов Великой Отечественной войны, граждане, мобилизованные на военную службу указом президента РФ или один из членов их семьи, ветераны боевых действий и ряд других льготных категорий.

Подать заявку на социальную газификацию можно здесь.