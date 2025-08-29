Еще 12 тысяч человек обратились за помощью после укусов клещей в Подмосковье

Свыше 12,5 тысячи жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей с начала теплого сезона. Жителей предупредили о сохранении активности насекомых.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, всего в этом году от клещевого энцефалита привили порядка 20 тысяч человек. Из них семь тысяч — дети. Вакцинацию прошли жители, которые уезжают в опасные территории, а также тем, кто работает в природных территориях.

Всего в этом году в регионе выявили два завозных случая заболевания. Заражение произошло в Дальневосточном федеральном округе и Архангельской области.