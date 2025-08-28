Еще 125 предпринимателей Подмосковья получили субсидии при выходе на маркетплейсы

Подмосковные предприниматели подали более 200 заявок на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Более 100 из них уже получили поддержку в рамках программы.

Как рассказали в областном Мининвесте, предпринимателе уже получили в общей сумме 37,5 миллиона рублей поддержки. В ближайшее время прием заявок на получение субсидии закроют.

«Прием заявок на получение субсидии по программе „Маркетплейсы“ стартовал в феврале. В настоящий момент предприниматели региона подали 216 заявок на получение поддержки, из них 125 — уже одобрены», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В министерстве добавили, что общий бюджет конкурса составляет 50 миллионов рублей. Максимально каждый претендент может получить 500 тысяч рублей. Благодаря этому можно компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение и доставку товаров.

Узнать больше о поддержке можно по ссылке.