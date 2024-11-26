Еще 125 элементов для снижения скорости установили на дорогах Подмосковья

С начала года на региональных трассах Московской области установили 125 новых искусственных неровностей. Работу выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«Специалисты „Мосавтодора“ обустроили резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности на 75 участках региональных дорог. До конца года в области планируется установить еще 25 новых элементов для снижения скорости», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.
Искусственные неровности обустроили в 24 городских округах. Больше всего таких элементов появилось в Воскресенске и Раменском.
Для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка тросовых и перильных ограждений, светофоров, знаков, а также строительство тротуаров.
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