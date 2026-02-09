Еще 122 тысячи подростков проверили на употребление наркотиков в Подмосковье

В школах, колледжах и университетах Подмосковья проводят медицинские осмотры учащихся, направленные на выявление незаконного потребления наркотиков. Проверки проходят на добровольной основе.
В прошлом году специалисты осмотрели 122 тысячи подростков.
«Это позволяет нам оценить общую картину употребления наркотических веществ среди молодежи региона», — пояснил главный врач Московского областного наркологического диспансера психиатр-нарколог Виталий Холдин.
Специалисты наркологической службы при проведении проверок соблюдают конфиденциальность и врачебную тайну. Процедуру проводят при помощи экспресс-анализаторов.
Результаты осмотра каждому учащемуся предоставляют индивидуально.
