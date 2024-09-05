Еще 122 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье под аренду и продажу. Это земельные участки и помещения.

Как рассказали в подмосковном Комитете по конкурентной политике, за неделю на торги выставили 97 земельных участков под аренду и 11 — на продажу, восемь помещений под аренду и пять — на продажу, а также один водный объект для размещения там зоны отдыха.

Так, в Богородском округе можно снять участок под строительство жилого дома площадью восемь соток. Он расположен в деревне Каменки-Дранишниково. Начальная цена составила 132 тысячи рублей в год.

Узнать больше обо всех доступных лотах можно по ссылке.

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