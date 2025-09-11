Еще 120 врачей Подмосковья получили земельные участки для строительства дома

С начала года 123 врача из Подмосковья получили земельные участки в безвозмездное пользование. Они предназначены для строительства домов.

Как рассказали в региональном Минимуществе, всего с начала действия программы земельные участки получили 2,5 тысячи медиков.

«Программа „Земля врачам“ — не только поддержка специалистов, много лет работающих в Московской области для блага жителей, но и способ привлечь в наши округа, особенно в отдаленные, новые медицинские кадры, чтобы качественную медицинскую помощь мог получить каждый житель региона. Это также способ сказать нашим врачам спасибо за их сложную и важную работу», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В этом году участки получили 17 врачей в Щелкове, 14 — в Коломне, по семь — в Орехово-Зуеве, пушкино и Серпухове. За все время действия программы лидерами по этой работе стали Пушкино, Раменский и Коломна.

Получить поддержку могут врачи 39 специальностей. После строительства дома землю можно оформить в собственность.