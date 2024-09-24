Еще 120 врачей и фельдшеров начали работать в селах Подмосковья с начала года

В Московской области продолжается реализация программы поддержки медработников, направленных на работу в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С их помощью врачи могут получить до 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры — до 750 тысяч рублей. С начала года такой возможностью воспользовались 122 медика.

Размер выплат зависит от удаленности региона. В программе могут участвовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, семейные врачи, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Заявку на участие необходимо подать через кадровую службу медицинского учреждения.

«В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С подробностями программы можно ознакомиться по ссылке.

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