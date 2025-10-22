Еще 120 водителей мусоровозов Подмосковья повысят квалификационный класс

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С 1 ноября 119 водителей мусоровозов подмосковной компании «ЭкоЛайф» получат повышение квалификации. Первый класс присвоят девяти сотрудникам, а второй — 110. Изменения отразятся и в их зарплате.

Больше всего водителей прошли переаттестацию в Каширском подразделении. Там появится шесть новых водителей первого класса и 30 — второго.

Водители второго класса получат надбавку в размере 20% от оклада, а первого класса — 40%.

В министерстве по содержанию территорий напомнили, что компания «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов трех кластеров — Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского.