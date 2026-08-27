Еще 120 целевиков из медколледжа придут работать в скорую помощь Подмосковья

Студенты Московского областного медицинского колледжа с первого по четвертый курс могут заранее обеспечить себе рабочее место. Для этого им предлагают заключить целевой договор с региональной станцией скорой медицинской помощи, который гарантирует трудоустройство после выпуска и выплату дополнительной стипендии от учреждения во время учебы.

В период обучения будущие медики проходят практику непосредственно на станции, а при распределении возвращаются туда работать без конкурса.

«Целевое обучение позволяет готовить специалистов для конкретной медицинской организации и привлекать молодые кадры в систему здравоохранения региона. В этом году 121 выпускник Московского областного медицинского колледжа проходит трудоустройство в службу скорой помощи по целевому договору. 56 специалистов уже приступили к работе, еще 65 находятся в процессе оформления и в ближайшее время также выйдут на работу», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Государство поддерживает молодых сотрудников: за ними закрепляют опытных наставников, а также предоставляют различные социальные выплаты. Подробная информация о мерах поддержки доступна на портале.