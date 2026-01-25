Еще 120 школьников вступили во Всероссийское движение «Орлята России» в Дмитрове

В Центре детского творчества города Дмитрова 22 января состоялась церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского движения «Орлята России». В движение вступили учащиеся трех общеобразовательных учреждений округа: Инженерной школы, школы № 5 имени К. А. Аверьянова и школы № 1 имени В. И. Кузнецова.

Почетное право быть принятыми в движение ребята заслужили активной гражданской позицией. Они принимали участие в экологической акции «Покорми птиц», помогая пернатым пережить зимний период, а также своими руками изготовили «Талисманы добра» для военнослужащих — участников специальной военной операции, вложив в поделки искреннюю поддержку и теплоту.

На церемонии с напутствиями к новобранцам обратились почетные гости: депутат Совета депутатов, руководитель местного отделения клуба «Ночные волки» и участник СВО Сергей Горшенев; заместитель начальника управления образования администрации округа Оксана Чернова и директор Инженерной школы Наталья Бражникова. Особую значимость событию придало обращение главы Дмитровского округа Михаила Шувалова: «Очень важно, что наши дети с ранних лет учатся быть неравнодушными — помогать, заботиться, поддерживать. „Орлята России“ — это движение про добрые поступки, уважение к стране и людям рядом. Именно из таких ребят вырастает сильное и ответственное поколение».

Для школьников это посвящение стало первым шагом на большом пути добрых дел, дружбы и социальной ответственности. Юным «орлятам» пожелали, чтобы их путь был светлым, а поступки — значимыми и созидательными.